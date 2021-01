Wout Van Aert, Champion de Belgique de Cyclocross : "Je suis sur un nuage"

Wout Van Aert est devenu ce dimanche Champion de Belgique de cyclocross. Une victoire qui est venue ponctuer une magnifique semaine puisque le Belge de 26 ans est devenu papa pour la première fois mardi dernier. Un petit Georges qui a depuis fait passer des nuits mouvementées à ses parents.

Et une fois n’est pas coutume, le coureur était ému à l’interview : " Je ne voulais pas le dire avant la course mais j’ai très peu dormi lors des dernières nuits. Mais je n’ai pas besoin de le dire parce que je suis sur un nuage. Je voulais évidemment dédier cette victoire à mon fils et à mon épouse Sarah, ainsi qu’à tous ceux qui m’ont suivi. "

Le Champion de Belgique n’était pas vraiment satisfait de sa performance sportive, mais ce n’était pas ce qui importait le plus ce dimanche : " J’ai eu un très bon sentiment en première partie de course, mais en deuxième partie j’étais à bloc. Même si j’étais vraiment loin du niveau que j’aurais aimé avoir mais ce sont les circonstances qui font ça. "

Malgré ces déclarations, Wout a dominé la course sans véritable concurrence et s’est assuré une belle avance sur la ligne d’arrivée. Le jeune papa s’est vu offrir un maillot de champion de Belgique miniature sur le podium, avec un grand sourire perceptible même derrière le masque.