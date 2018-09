Wout van Aert catégorique : "Je ne roulerai pas pour Roompot"

Lundi, Wout van Aert a une fois de plus indiqué qu'il n'aimerait pas que son équipe actuelle, Verandas Willems-Crelan et l'équipe néerlandaise Roompot fusionnent. "Je ne veux pas rouler pour Roompot l'année prochaine", a déclaré le champion du monde de cyclo-cross après sa troisième place dans le critérium derrière derny de Wetteren.

"Je n'ai jamais été impliqué aux négociations. Ces problèmes devaient être réglés en interne. Pas comme cela s'est passé. Je veux mes gens de confiance autour de moi et je ne veux pas rouler avec Roompot, une équipe où je ne connais personne", a déclaré le citoyen anversois de 23 ans. "Je n'ai pas choisi cette situation moi-même. Je ne sais pas non plus comment m'en sortir. Il n'y a pas eu jusqu'à présent de discussion avec le manager Nick Nuyens. Jamais auparavant je n'avais été confronté à une telle situation dans ma carrière. Mais rouler pour Roompot ? Non."