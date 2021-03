Wout van Aert brille en montagne : "Il a endossé à merveille le rôle de patron de la course"

Très vite esseulé au cœur des meilleurs grimpeurs du peloton, Wout van Aert (Jumbo-Visma) a défendu son maillot azur de leader de Tirreno-Adriatico avec panache et intelligence. Au final, il a cédé la tunique à Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) mais il a une nouvelle fois été impressionnant. Son examen en haute montagne est plus que réussi.



On voulait voir, on a vu. Wout était curieux de voir ses limites dans l’exercice, il a convaincu. Bien sûr, Pogi a gagné et a pris le maillot. Mais van Aert a fait plus que limiter les dégâts. 45 secondes de débours sur la ligne, 35 secondes de retard au Général le bilan est plutôt positif.

Van Aert, qui découvre ce rôle de leader sur une course par étapes, a répondu présent dès le premier jour de ce Tirreno. "Ce qui est intéressant, c’est que même avec le statut de leader désigné chez Jumbo-Visma, il n’a pas oublié ses qualités intrinsèques. Il a été acteur de la course dès le premier jour. J’ai été surpris – positivement – de le voir sprinter le premier jour. Il a gagné et a gonflé son capital confiance", analyse Cyril Saugrain.



Samedi sur les pentes des Prati di Tivo, il a très bien négocié une situation délicate. Rapidement privé du soutien de ses équipiers, il a dû assumer seul le poids du maillot. Les grimpeurs ont enchaîné les banderilles, lui est resté calme. Il n’a pas sauté dans toutes les roues. Il a gardé son rythme. Sans s’affoler. Il a coupé la ligne en 9e position derrière des noms comme Pogacar, Yates, Landa, Quintana mais devant Bernal, Thomas, Bardet ou Nibali.



"On savait qu’il savait grimper depuis le dernier Tour de France. Mais on se demandait comment il allait répondre parmi les meilleurs grimpeurs du monde. Il a bien œuvré en tant que leader de son équipe. Il a endossé à merveille le rôle de patron de la course. Il a suivi son tempo sans produire d’effort lactique qui aurait pu s’avérer néfaste par la suite. Le fait que l’équipe ait été un peu light ne donne que plus de punch à sa prestation", souligne notre consultant.