Wout van Aert bondit en tête du classement UCI devant Pogacar avant les Mondiaux

La merveilleuse semaine de Wout van Aert au Tour de Grande-Bretagne a permis au Belge de se hisser en tête du classement UCI. Avec 7447 points dans sa musette, van Aert détrône le vainqueur du Tour de France Tadej Pogacar (4613) qui dominait le classement jusqu’à mardi. Primoz Roglic est 3e avec 3484 points.

Vainqueur de quatre étapes et du classement final du Tour de Grande-Bretagne, l’atout multifonction de l’équipe Jumbo-Visma a accumulé près de 300 points UCI sur sa semaine.

►►► À lire aussi : Rik Verbrugghe : "Je ne vois pas qui pourrait battre Van Aert aux championnats du monde et c’est peut-être ça le danger"

Ses succès d’outre-Manche lui auront par ailleurs permis de devenir le coureur le plus victorieux de la saison avec 13 bouquets en 2021. C’est mieux que Pogacar (12), que Roglic (11) et que Cavendish (9). Avant ses premières places en Grande-Bretagne, van Aert avait raflé trois étapes du Tour de France, le championnat de Belgique, l’Amstel Gold Race, Gand-Wevelgem et deux étapes de Tirreno-Adriatico. Treize victoires, c’est plus du double de sa meilleure moisson précédente, 6 en 2020.

Désormais au sommet du cyclisme mondial, van Aert espère endosser sa couronne dans une dizaine de jours à Louvain, lors de l’épreuve en ligne des championnats du monde.