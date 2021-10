Wout Van Aert aux Mondiaux de cyclocross ? Son coach préférerait qu’il n'y aille pas

Le champion de Belgique sur route compte reprendre le cyclocross en décembre. Son programme d’hiver n’a pas encore été détaillé, mais un retour en décembre coïnciderait avec les cross de Boom et Anvers, le week-end du 4 et 5 décembre.

Marc Lamberts , le coach de Wout Van Aert chez Jumbo-Visma, veut que son poulain prenne une plus longue pause : "plutôt une semaine de plus qu’une semaine de moins. Je me fiche de sa forme et de son poids après sa pause", a-t-il déclaré à nos confrères de "Het Laastste Nieuws".

La grande interrogation concerne la présence de Van Aert aux championnats du monde de cyclocross, qui auront lieu à Fayetteville dans l’Arkansas, le 30 janvier 2022. C'est moins d’un mois avant le circuit "Het Nieuwsblad" (29 février), la course d’ouverture dans notre pays.

Marc Lamberts a un avis assez tranché sur la question : "si on pense à sa préparation je dirais de ne pas y aller. Mais il y a d’autres intérêts sportifs en jeu. Nous devons voir avec l’équipe Jumbo-Visma pour voir ce qui est possible et ensuite d’essayer de parvenir à un compromis acceptable".

Une chose semble acquise, cet hiver Wout Van Aert devra lever le pied sur le cyclo-cross, plus questions de faire des saisons complètes sur route et dans les labourés : "s’il va aux Mondiaux je ne prévoirai pas trop de compétitions dans les semaines qui précèdent. Fini, comme les années précédentes, de passer de cross en cross en cross. De courir la Coupe du monde, de se reposer un peu puis se préparer en vitesse pour acquérir une base suffisante pour la saison sur route. Cela ne me semble pas être une démarche appropriée", conclut Marc Lamberts.

En attendant de finaliser son programme, Wout Van Aert profite de quelques jours de repos avec sa compagne Sarah et son fils George.