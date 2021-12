Wout van Aert, après son sacre au Vélo de Cristal : "Moi en vert et Roglic en jaune au Tour, ce serait très beau"

C'est le Premier Ministre en personne, Alexander De Croo, qui devait remettre à Wout van Aert le Vélo de Cristal, récompensant le meilleur coureur cycliste belge de l'année. Son coéquipier le Slovène Primoz Roglic avait également fait le déplacement à Vilvorde à cette occasion. Mais Wout van Aert n'est pas venu. "Je me suis levé avec un rhume et dans la situation actuelle j'ai pensé qu'il valait mieux ne pas venir", a expliqué le champion de Belgique pour justifier son absence.

"Ramener ce trophée à la maison, surtout quand on regarde le palmarès et qu'on connaît le pays de cyclisme que nous sommes, c'est très spécial", a expliqué van Aert via une liaison vidéo. "Ma plus belle victoire a été celle de l'étape du Tour sur le Mont Ventoux. C'est là que je me suis le plus surpris. J'y repense avec le plus grand plaisir."

"L'année prochaine, je vais d'abord essayer de m'approcher de la saison écoulée. Ce serait bien de gagner un Monument l'année prochaine. J'ai manqué ça cette année et je donnerais beaucoup pour ça. C'est certainement un objectif pour l'année prochaine. Le Tour est également à nouveau un objectif. Roglic le maillot jaune et moi le vert ? Ce serait très beau, je n'ose même pas le dire."

"Je me réjouis également de la saison de cyclocross. Ces dernières semaines, ma condition physique s'est améliorée et j'avais hâte de retourner sur le terrain. J'espère que ce rhume ne me gênera pas, mais j'ai encore quelques jours pour me retrouver la forme."

Van Aert ne se prononce pas encore sur une participation au championnat du monde de cyclocross : " On verra, je vais d'abord commencer par les courses qui sont à mon programme et quand je vois les autres gars occupés, c'est super dur en ce moment, des parcours super durs et une lutte acharnée pour la victoire à chaque fois."