Wout van Aert a l'embarras du choix pour son futur

Loin de la pression médiatique du Tour de France, Wout van Aert se prépare sereinement pour ses prochains objectifs sur le Tour d'Autriche. Le coureur de Verandas Willems monte en puissance et a terminé deuxième de la quatrième étape. "Je suis heureux que l'équipe ait ajouté cette course à notre programme. C'est l'épreuve idéale. Les déplacements ne sont pas longs, les étapes sont courtes et difficiles, et il y a moins de nervosité qu'en Belgique."

Le Champion du Monde de cyclo-cross a décidé de rouler un peu moins sur la route en mai et juin pour arriver en forme pour le mois d'août. "Je veux être bien à partir du Tour du Danemark avant le Championnat d'Europe de Glasgow. Donc, je ne serai pas au départ du Binckbank Tour.Une fois cet objectif rempli, je me tournerai vers la préparation pour la saison de cyclo-cross." Une campagne dans les labourés durant laquelle il compte talonner souvent Mathieu Van der Poel. "Je n'ai pas pris beaucoup de plaisir durant la première partie de la saison en perdant souvent contre Mathieu. Il faut que cela change. Je veux gagner plus souvent avec ce maillot de Champion du Monde."