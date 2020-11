Wout van Aert a impressionné Jean-Michel Saive : "Quelle saison, quel retour après sa blessure !"

Le jury du Trophée National du Mérite Sportif, dont fait partie l'ancien pongiste Jean-Michel Saive, a décidé d'attribuer cette prestigieuse récompense, qu'un athlète ne peut recevoir qu'une seule fois au cours de sa carrière, au cycliste Wout van Aert en cette année 2020 si particulière.

"C'est vrai que c'était une édition particulière, parce que le COVID-19 a empêché à plein de compétitions d'avoir lieu, et à plein de sportifs de pouvoir s'exprimer, a réagi Jean-Michel Saive, contacté par la RTBF. Mais s'il y a bien un Belge qui a crevé l'écran toute l'année, en tout cas pendant toute la saison cycliste qui a été fortement condensée, c'est bien Wout van Aert ! Pour son palmarès, mais aussi pour son parcours depuis sa chute de l'an passé. Dans "Trophée National du Mérite Sportif", il y a le mot "Mérite". Et au-delà de ses résultats extraordinaires, il y a aussi la manière avec laquelle il est revenu. On a encore tous en mémoire cette image où on le voit accrocher une barrière lors du contre-la-montre du Tour de France 2019, et à ce moment-là, on se demandait s'il allait pouvoir revenir à son meilleur niveau. Il est revenu, et avec la manière ! Quelle saison, et quel retour après sa blessure. Il est revenu encore plus fort, chapeau à lui ! C'est un beau lauréat."

En 2008, le Trophée National du Mérite Sportif n'avait pas été attribué, "faute de performance de valeur", afin de préserver la haute valeur de la distinction. 2008 était une année olympique, et les membres du jury souhaitaient logiquement récompenser un sportif auteur d'une performance exceptionnelle, et donc, un médaillé olympique. Or, Tia Hellebaut, médaille d'or du saut en hauteur, et le relais 4x100 m féminin, médaille d'argent aux Jeux de Pékin (médaille convertie en or depuis), avaient déjà reçu le Trophée National du Mérite Sportif, qui ne peut être obtenu qu'une seule fois par un sportif ou une sportive. Aurait-on pu assister à un cas de figure plus ou moins similaire en 2020 ?

"Ne pas décerner le Trophée Sportif cette année n'a jamais été une éventualité une fois que la réunion a débuté, a repris le lauréat du Trophée National du Mérite Sportif 1991. J'aurais de toute façon fait partie de ceux qui voulaient le décerner, et on a un beau vainqueur, qui mérite son trophée. Je ne vais pas parler des autres candidats dont on a cité le nom, mais c'est vrai que si cela avait été une année "normale", il y aurait peut-être eu plus de concurrence : dans certains sports, il n'y a pas eu de grande compétition en 2020, c'est le cas par exemple en tennis de table. Certains sports ont eu un peu plus de chance, dont le cyclisme, même s'ils ont aussi vécu des périodes difficiles."