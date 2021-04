Wout Van Aert, 6e du Tour des Flandres : "Les jambes n'étaient pas là aujourd'hui"

Wout Van Aert est l'un des grands déçus du Tour des Flandres ce dimanche. C'est en effet Kasper Asgreen qui s'est imposé en battant Mathieu van der Poel au sprint.

Alors qu'ils étaient à trois dans la dernière ascension du Vieux Quaremont avec Kasper Asgreen, Mathieu van der Poel a placé une attaque "fatale" au Belge qui n'est plus parvenu à revenir à l'avant. Parmi les grands favoris au départ, il termine en sixième position.

Son analyse de la course : "Les jambes n'étaient pas là aujourd'hui. C'était difficile pour moi au début de la deuxième ascension du Quaremont. C'était difficile pour moi. J'étais en tête avec Kasper et Mathieu, ça c'était bien mais ils étaient plus forts aujourd'hui."

Il avoue être un peu surpris de voir Asgreen battre VDP au sprint "Peut-être un peu, mais c'est un sprint après 250 kilomètres donc c'est toujours un peu différent."