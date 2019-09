Wout Poels quitte Ineos pour Bahrain-Merida

Poels empoche une 7e étape dantesque, 2 Belges dans le top 10, Fuglsang leader - Criterium du... La septième étape du Critérium du Dauphiné (WorldTour) se déroulait ce samedi entre Saint-Genix-les-Villages et Pipay, soit sur 133,5 km en Savoie et en Isère. L'étape du jour comprenait un sprint, trois cols de première catégorie et un hors-catégorie pour terminer. La victoire, arrachée sous la pluie, a été empochée par Poels. Teuns a terminé 9e, Lambrecht 10e.