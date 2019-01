Wout Poels leader de Sky au Tour Down Under

Le Néerlandais Wout Poels, 31 ans, lauréat de Liège-Bastogne-Liège en 2016, va effectuer sa rentrée le 13 janvier à la Down Under Classic, un critérium à travers les rues d'Adélaïde. Il disputera ensuite comme leader de l'équipe Sky et pour la première fois, le 21e Tour Down Under, du 15 au 20. Il est déjà sur place en Australie, où il s'entraîne dans les environs de Brisbane pour s'acclimater à la chaleur et digérer le décalage horaire.

"D'habitude on arrive deux jours avant le départ d'une course mais dans ce cas, il vaut mieux allonger le délai à deux semaines", estime-t-il. "Ici c'est l'été, et cela demande un temps d'adaptation..."

Le Tour Down Under est l'épreuve d'ouverture du WorldTour. Il compte six étapes. La victoire finale devrait se jouer le dernier jour en montagne, entre McLaren Vale et Willunga Hill. Poels sera notamment épaulé par son compatriote Dylan van Baarle.

"Je suis content de débuter la saison dans cette belle course qui s'annonce très intéressante", a commenté Wout Poels, qui enchaînera avec le le Tour d'Algarve (2.HC, du 20 au 24 février), et Tirreno Adriatico (WorldTour, du 13 au 19 mars).

Les Ardennaises constituent comme d'habitude son grand objectif du début de saison.

"J'espère jouer la victoire au général en Australie", avoue-t-il. "Mais ce ne sera pas facile face notamment aux coureurs de ce pays qui s'entraînent dans des conditions optimales".