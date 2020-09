Wilco Kelderman rejoint BORA-hansgrohe

Wilco Kelderman quittera Sunweb en fin de saison. Le coureur néerlandais de 29 ans s'est engagé pour deux ans avec BORA-hansgrohe, a annoncé la formation allemande lundi.

Wilco Kelderman, qui dispute Tirreno-Adriatico cette semaine, fait partie de l'effectif Sunweb depuis 2017. Le natif d'Amersfoort, plusieurs fois dans le top 10 d'un grand tour (7e du Giro 2014, 4e de la Vuelta 2017 et 7e de la Vuelta 2019), a terminé cette année 5e du Tour de La Provence, 6e du Tour des Emirats arabes unis et 7e du Tour de Pologne.

"Après les premières rencontres avec les coaches et la direction de l'équipe, il était clair que c'était exactement ce qu'il me fallait", déclare Wilco Kelderman sur le site de sa future équipe. BORA-hansgrohe va me donner de nouvelle stimulations à ce stade de ma carrière".