Wilco Kelderman après sa chute : "Je reviendrai plus fort"

Le Néerlandais Wilco Kelderman, touché par une voiture à l'entraînement samedi lors du stage de son équipe BORA-hansgrohe, souffre d'une commotion cérébrale et d'une vertèbre fracturée. "Vu les circonstances, on peut dire que ça va", a indiqué le coureur néerlandais lundi via son compte Instagram.

"Je serai indisponible plusieurs semaines, le temps que la fracture se remette", indique Wilco Kelderman. "Mais une chose est sûre, je reviendrai plus fort".

Sept coureurs de Bora-Hansgrohe ont été victimes d'un accident avec une voiture d'entraînement samedi lors du stage de l'équipe en Italie. Trois coureurs ont été hospitalisés: Wilco Kelderman et les Allemands Rüdiger Selig et Andreas Schillinger.



Celui-ci a été relevé avec une fracture à une vertèbre cervicale et à la cage thoracique. Rüdiger Selig souffre lui d'une commotion cérébrale, mais d'aucune fracture.