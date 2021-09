Wesley Kreder quitte Intermarché-Wanty-Gobert Materiaux pour rejoindre Cofidis et Guillaume Martin

Le Néerlandais Wesley Kreder, 30 ans, va quitter Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux à l'issue de cette saison pour rejoindre l'équipe Cofidis, a annoncé la formation française du WorldTour dans un communiqué mardi.

Wesley Kreder a signé un contrat de deux ans et retrouvera Guillaume Martin avec lequel il a déjà roulé chez Wanty-Gobert entre 2016 et 2019.

Le Néerlandais en est à sa 10e saison chez les professionnels. Il compte deux victoires son palmarès (le Tour de Vendée en 2012 pour ses débuts chez Vancansoleil-DCM devenu Wanty-Gobert en 2014) et une étape du ZLM Tour en 2016) et deux participations aux grands Tours disputant cette année le Giro et la Vuelta.