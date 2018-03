Wellens satisfait de sa 8e place dans le chrono de Saint-Etienne

Tim Wellens (Lotto Soudal) a terminé à la huitième place du contre-la-montre de Paris-Nice (WorldTour), mercredi à Saint-Etienne. Il s'est montré satisfait de son classement à l'issue de cette 4e étape terminée à 29 secondes de Wout Poels, le vainqueur.

"Je me suis bien senti lors de la reconnaissance et également pendant la course. Mon coéquipier Thomas De Gendt avait démarré fort et je recevais ses temps intermédiaires pour un peu comparer. Je lui ai pris du temps sur la montée puis nous avons roulé au même niveau. Je termine à ma place. Mon chrono était bon sans être exceptionnel", a-t-il déclaré. "J'aurais pu rouler plus lentement sur le montée mais certainement pas plus vite. Je ne voulais pas perdre toute mon énergie sur cette côte, j'ai roulé à la limite."

Au classement général, Wellens pointe à la 8e place à 42 secondes du leader Luis Leon Sanchez (Astana). "Tout va se jouer lors du week-end qui arrive. Jeudi, la course sera réservée aux sprinters et vendredi, je m'attends à peu de changement. C'est une belle ascension (à Saint-Paul de Vence, ndlr), que j'ai reconnue et je pense que c'est plus grande chance d'arracher une victoire d'étape. Je suis concentré à la fois sur une victoire d'étape et sur le général", a-t-il avancé.

"La victoire finale se jouera samedi avec une côte longue de 16 kilomètres (Valdeblore-La Colmiane, ndlr). J'ai bien progressé et cela ne me fait pas peur. J'ai remarqué lors de la Ruta des Sol que j'ai accompli des choses que je n'aurais pas su faire auparavant. Cependant, ce sera la plus longue montée que je vais devoir grimper jusqu'à présent en 2018."