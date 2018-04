Wellens, motivé et confiant, veut contrecarrer les plans de Valverde

Tim Wellens débutera avec ambition la Flèche Wallonne (WorldTour) mercredi. "Avec l'équipe, nous devrons anticiper afin de compliquer la tâche d'Alejandro Valverde", a déclaré le Belge de l'équipe Lotto Soudal.

"Je suis motivé pour la Flèche Wallonne", a-t-il avancé. "C'est toujours une belle course, qui se déroule près de là où j'ai grandi. Je suis confiant après mes prestations à la Flèche Brabançonne (victoire) et l'Amstel Gold Race (6e), les jambes étaient au rendez-vous. De plus, nous prenons le départ avec une équipe très forte. Nous avons démontré sur les dernières courses que nous étions tous en forme."

Wellens, vainqueur à quatre reprises en 2018, pense qu'il faudra anticiper le Mur de Huy pour venir contrecarrer les plans de l'Espagnol Alejandro Valverde (Movistar), quintuple vainqueur et favori à sa propre succession. Cette vision tactique est partagée par Herman Frison, directeur sportif de l'équipe. "Très peu de coureurs ont l'explosivité de Valverde. Nous aurons trois cartes à jouer: Tiesj Benoot, Jelle Vanendert et Tim Wellens. En cas d'échappée dans le final, un des trois devra être présent", a expliqué Frison, qui se méfie de la concurrence. "Bahrain Merida est présent avec plusieurs leaders au départ, les frères Izagirre ainsi que les Italiens Gasparotto et Nibali. Quant à l'équipe Quick-Step Floors, elle pourra compter sur Alaphilippe, Jungels, Gilbert et Mas."

Sélection Lotto Soudal:

Tiesj Benoot, Bjorg Lambrecht, Tomasz Marczy¿ski (Pol), Maxime Monfort, Tosh Van der Sande, Jelle Vanendert, Tim Wellens.