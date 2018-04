Wellens : "Je n'ai pas voulu célébrer ma victoire, par respect pour la famille de Michael"

Tim Wellens (Lotto-Soudal) a décroché le 20e succès de sa carrière au terme d'un très joli numéro dans le final de la Flèche Brabançonne. Il a franchi la ligne sans effusion de joie, le doigt pointé vers le ciel en hommage à Michael Goolaerts, décédé ce dimanche.



"C'est naturellement super de gagner, mais tout le monde avait une pensée pour Michael Goolaerts. C'est pour ça que je n'ai pas voulu célébrer ma victoire. Par respect pour sa famille. Je ne le connaissais pas personnellement mais ce qui est arrivé est terrible".



Avec un homme dans l'échappée, le scénario de la course a été presque parfait pour les hommes de Marc Sergeant. "Tosh (Van der Sande, ndlr) était devant, c'était idéal pour nous. Les autres équipes devaient travailler. J'avais des très bonnes jambes".



Il a démarré à un peu moins de 8 kilomètres de l'arrivée. Et personne ne l'a revu. "Quand Jelle (Vanendert, ndlr) a imposé un gros tempo. Mais j'avais l'impression que cela n'allait pas assez vite. J'ai eu la chance que personne ne saute directement dans ma roue. J'ai donc pu aller chercher la victoire".



Avec cette forme, Wellens fera partie des favoris pour le triptyque Amstel-Flèche Wallonne-Doyenne. "Il y avait quatre opportunités de gagner sur les Ardennaises, c'était la première. Je suis content de l'emporter ici. Ce n'est pas le même niveau que les autres courses mais c'est une course en Belgique et c'est très important pour l'équipe. Cela ne veut pas dire que je vais gagner, mais je vais jouer un rôle parce que ma condition est actuellement très bonne".



Elle l'est depuis le début de saison avec des succès au Trophée de Majorque ou à la Ruta del Sol (une étape et le classement final).