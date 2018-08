Wellens gagne le classement général du Tour de Wallonie sur le fil: "Le calcul a été bon"

Lotto Soudal a sauvé sa mise au Tour de Wallonie, in extremis, en gagnant la dernière étape, mercredi à Waremme, avec Jens Debusschere et le classement général final, de toute justesse, avec Tim Wellens.

"Avant que le TRW commence, je savais que toutes les journées seraient importantes et, déjà le premier jour, j'ai essayé de me placer le mieux possible à l'arrivée", a indiqué Tim Wellens à notre micro. "Ce calcul a été le bon car je me suis imposé au classement final, certes de justesse, devant Quinten Hermans. La dernière journée a été très dure mais j'ai quand même réussi à reprendre 3 secondes de bonifications en cours d'étape, après un passage difficile".

Privé, mardi à Herstal, de son maillot jaune conquis dimanche à Namur, Tim Wellens a renversé la vapeur à son avantage mercredi au terme de la 5e et dernière étape du Tour de Wallonie. En remportant le premier sprint 'bonifications', le coureur de Lotto-Soudal a empoché 3 secondes qui l'ont remis au même niveau que le leader, Quinten Hermans. Les deux hommes ont finalement été départagés sur base de leurs classements dans les différentes étapes.

La journée, animée par de nombreuses échappées, s'est terminée par un sprint royal annoncé à Waremme. Les lauriers sont revenus à Jens Debusschere devant le Colombien Alvaro Jose Hodeg (Quick Step Floors) et le Sud-Africain Ryan Gibbons (Dimension Data).

Tim Wellens s'est imposé au classement final devant Quinten Hermans (Telenet-Fidea-Lions) et Pieter Serry (Quick Step Floors).