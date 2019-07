Wellens espère "être dans un jour exceptionnel" pour défendre son maillot à pois

Tim Wellens (Lotto Soudal) continue de porter fièrement son maillot à pois. Pour le ramener à Paris, il sait que la 18e étape, la première dans les Alpes, sera cruciale.

"Demain ce sera important", déclare Tim Wellens. "Il faudra beaucoup de chance : si je suis dans l'échappée et avec de bonnes jambes, ce sera possible de faire quelque chose mais ce ne sera certainement pas facile. Aujourd'hui j'ai souffert mais je pense que c'était le cas pour tout le monde, les températures étaient élevées. Je me sens bien, j'espère être dans un jour exceptionnel demain. Le plan c'est juste d'aller dans l'échappée, mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut prévoir à l'avance. Cela peut partir très vite, ou alors ça peut être la course longtemps. Je dois rouler devant et puis il faudra voir ce qu'il se passe. Il peut y avoir encore beaucoup de rivaux pour le maillot à pois. Rien que demain, il y a 90 points à gagner à peu près, alors ça peut partir dans toutes les directions".

Tim Wellens est actuellement en tête du GP de la montagne avec 64 points, 14 de plus que le Français Thibaut Pinot (Groupama-FDJ).