Wanty-Groupe Gobert : "Si on ne fait rien, il n'y aura bientôt plus aucun coureur wallon !"

Le cyclisme professionnel wallon n’est pas au top de sa forme. Certes, on peut toujours compter sur l’inoxydable Philipe Gilbert, sur les anciens Maxime Monfort, Thomas Degand et Kevin Van Melsen, sur les jeunes Loïc Vliegen et Rémy Mertz, sur les coureurs aussi de Wallonie Bruxelles-Aqua Protect-Veranclassic… la liste n’est évidemment pas exhaustive. Mais soyons réalistes et restons les pieds bien sur terre : les temps sont durs !

Ce constat, les dirigeants de Wanty-Groupe Gobert l’ont fait comme nous. L’équipe a beau être financée par des capitaux wallons, elle ne comptait en 2018 que… trois coureurs wallons dans son effectif : Thomas Degand, Kevin Van Melsen et Boris Vallée. C’est trop peu. Alors, le manager Jean-François Bourlart a pris le taureau par les cornes pour tenter d’endiguer le phénomène. Le but n’est pas de découvrir le "Remco Evenepoel du sud du pays" mais dans un premier temps, au moins, d’attirer les plus jeunes vers le vélo.

Wanty-Groupe Gobert vient de signer un premier accord de partenariat avec deux clubs : Bury et Tournai, dans le Hainaut. Au Vélo Sport Péruwelz-Bury (que vient de rejoindre l’ancien directeur sportif de Wallonie-Bruxelles Frédéric Amorison) n’évolueront que les minimes et les cadets ; à la Pédale Saint-Martin Tournai voisine (un club bientôt centenaire relancé il y a peu par Philippe Cohen) rouleront les juniors, les espoirs et les élites. Voilà deux clubs rivaux devenus amis par l’entremise de Jean-François Bourlart ! Bourlart qui s’apprête à trouver un deuxième accord, dans la Province de Namur cette fois, avec la structure de Marchovelette. Son discours est clair : "Si on ne fait rien, il n’y aura bientôt plus aucun coureur wallon !"

Jean-François, les temps sont si durs que ça ?

"Tout a démarré d’un constat qu’on a fait il y a quelques années déjà : il n’y a plus beaucoup de jeunes qui se lancent dans le vélo. Il y a certainement pas mal de raisons. Les problèmes de dopage en font partie évidemment, on en est convaincu. Il y a aussi les problèmes de sécurité routière, le prix du matériel… d’autres paramètres entrent aussi en ligne de compte dans la réflexion des parents et des gamins. En tant que responsables d’une équipe professionnelle, on s’est donc demandé où on irait chercher nos coureurs à l’avenir. C’est une réflexion qu’on a eue également avec quelques dirigeants de clubs et avec la fédération. Nous avons envie de dynamiser les clubs de jeunes, de minimes, de cadets, envie de remettre des gamins sur le vélo."

En fait, vous espérer charmer les jeunes grâce au " prestige " que véhicule une équipe professionnelle comme la vôtre ?

"Oui, c’est vrai. Moi-même, quand j’étais gamin, je suivais les équipes professionnelles et j’aimais bien porter les mêmes maillots, les mêmes casques, les mêmes lunettes, les mêmes chaussures. C’est cette envie-là qu’on veut donner aux jeunes maintenant !"

Ce n’est pas la première tentative de rapprochement en Wallonie. Avez-vous senti, par exemple entre les clubs rivaux de Tournai et Bury, des réticences ?

"C’est inévitable : si le nombre de licenciés diminue chaque année et que le nombre de clubs reste identique, le nombre de coureurs par club diminue ! Naturellement, les dirigeants auront tendance à aller voir ailleurs et à discuter avec des coureurs pour les attirer dans leur club. Nous, on veut mettre une philosophie inverse en place : il y a plein de jeunes qui veulent faire du vélo et on n’est pas obligé d’aller dépouiller les clubs voisins !"

Votre siège se trouve à Tournai. Votre projet se limite pour l’instant au Hainaut occidental. Mais vous avez clairement l’intention de le faire percoler ailleurs en Wallonie !

"Oui. On est prêt, par exemple, à ouvrir les portes de notre service course à des clubs de jeunes pour leur montrer comment on fonctionne. Ce ne sont pas des investissements financiers mais c’est plutôt du soutien en matériel. On peut offrir des bidons, mettre des roues à disposition (roues lenticulaires pour un chrono par exemple). Ce sont des choses simples pour nous qui n’occasionnent pas de frais. Et, effectivement, ça ne s’arrêtera pas aux équipes du Hainaut occidental puisqu’on vient de trouver un accord avec le club de Marchovelette. Et on discute aussi avec d’autres clubs. A partir du moment où ce n’est pas trop contraignant pour nous et que ça peut aider les clubs à ramener des jeunes sur le vélo, on est prêt à le faire !"

C’est si compliqué que ça de trouver des jeunes cyclistes wallons talentueux ? La base de la pyramide est-elle vraiment de moins en moins large ?

"Forcément, quand la base diminue on a moins de chance de trouver la perle rare. C’est vraiment le début de notre réflexion : essayons d’augmenter la base, essayons de mettre tous les acteurs du cyclisme wallon ensemble, ayons des idées communes pour arriver à cet objectif."

Imaginez votre fierté si dans dix ou quinze ans, un gamin attiré aujourd’hui grâce à votre démarche devient professionnel… Ce serait un bel aboutissement !

"Bien sûr, l’objectif est de trouver de nouveaux pros wallons dans les années à venir. Mais ça ne dépend pas que de nous. Tout le monde doit y mettre du sien. Les clubs de jeunes doivent également s’investir. En espérant qu’on puisse se réjouir dans quelques années d’avoir fait les bons choix."