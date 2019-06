Wanty-Gobert avec un effectif 100% "noir-jaune-rouge" au départ du Tour de Belgique

Wanty-Gobert présentera une équipe entièrement belge au départ du Tour de Belgique cycliste (2.HC) mercredi à Saint-Nicolas. L'équipe procontinentale wallonne du directeur sportif Hilaire Van der Schueren misera en particulier sur Timothy Dupont lors des arrivées au sprint. Frederik Backaert, Jérôme Baugnies et Aimé De Gendt viseront eux un bon classement final.

"On compte sur Dupont pour scorer dans les sprints", avoue en effet Van der Schueren. "Le premier jour en particulier, parce que le mini Tour des Flandres de jeudi, doit permettre à nos chefs de file de jouer leur chance au classement général, à la veille du contre-la-montre individuel à Grimbergen, où il s'agira surtout de limiter les dégâts. En espérant reprendre le temps perdu dans les Ardennes, vendredi. Les coureurs ont appris au Tour de Luxembourg que dans ce genre de courses chaque seconde compte. Je vais donc de nouveau insister sur ce point. Nous devrons notamment ne pas perdre de vue le Kilomètre en Or et ses secondes de bonifications".

"Au Tour de Belgique, j'espère nous voir continuer sur la bonne dynamique du Tour de Luxembourg. Nous n'avons pas de favori dans nos rangs, mais nous alignerons une forte équipe au départ. L'excellent esprit collectif affiché au Grand-Duché me reste en tête. Je n'avais jusque là pas souvent vu un train de sept coureurs Wanty-Gobert en tête du peloton dans la finale. Nous devons à présent nous baser sur cette course de référence", conclut Van der Schueren.

La sélection de Wanty-Gobert:

Frederik Backaert, Jérôme Baugnies, Aimé De Gendt, Timothy Dupont, Kevin Van Melsen, Loïc Vliegen, Pieter Vanspeybrouck