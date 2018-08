Walter Godefroot "très touché" par la descente aux enfers de Jan Ullrich

Où et quand s'arrêtera la descente aux enfers de l'ancien grand champion cycliste Jan Ullrich, qui n'en finit plus de s'enfoncer. Peu de ses compatriotes semblent s'en émouvoir, ou prêts à l'aider. Le seul vainqueur allemand du Tour de France (en 1997), aujourd'hui âgé de 44 ans, a même été brièvement interné dans un institut psychiatrique, après une dispute sous l'influence d'alcool et de stupéfiants, dont les circonstances doivent encore être éclaircies, avec une escort girl dans un hôtel de luxe de Francfort.