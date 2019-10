Wallays: "Fantastique de finir la saison de cette manière"

Jelle Wallays a signé un doublé dans la classique cycliste Paris-Tours. Après avoir battu Thomas Voeckler dans un sprint à deux en 2014, il s'est imposé en solitaire dimanche.

Tenant du titre, Soren Kragh Andersen a attaqué à 70 km de l'arrivée avec Boy van Poppel. Rapidement, le duo a pris 50 secondes mais le Néerlandais a lâché prise dans une montée. Jelle Wallays a compris le danger et est parti en contre-attaque et a repris Andersen. Suite à une crevaison du Danois, Wallays a donc dû parcourir plus de 40 km seul. "Je n'avais certainement pas l'intention d'y aller seul si tôt. J'espérais que d'autres gars viendraient, mais ça n'est pas arrivé. Soudain, je me suis retrouvé seul et il n'y avait rien d'autre à faire que de poursuivre. J'avais un bon pressentiment avant le départ, en fait depuis quelques semaines déjà, et j'ai travaillé pour cette course. A un moment donné, il faut juste se lancer à fond et se contenter de vivre une fin heureuse."

Wallays peut-il comparer ses deux victoires? "Non, c'est complètement différent. A l'époque, j'étais dans une échappée matinale, nous avons eu du vent dans le dos toute la journée et il n'y avait toujours pas ces chemins de vigne en terre. Cette fois, le vent a soufflé de face presque toute la journée et il y avait aussi un vent latéral, qui engendrait les éventails. Cela a rendu la course beaucoup plus difficile."

"Cette victoire est très importante pour moi, surtout après une saison au cours de laquelle j'ai souvent échoué et je n'ai pas atteint mes objectifs. J'ai raté le printemps à cause d'une chute à San Juan, puis j'ai été écarté de justesse de la sélection du Tour et je suis tombé malade à la Vuelta. J'ai essuyé beaucoup de revers, mais cette fois j'ai gagné cette course, que j'ai aussi remportée chez les espoirs. C'est très agréable de finir la saison de manière positive."