Wackermann remporte en solitaire la 2e étape Tour du Limousin

L'Italien Luca Wackermann (Bardiani-CSF) a décroché en solitaire la victoire dans la 2e étape du Tour du Limousin cycliste (2.1) au sommet du coteau de Grèzes après 176,7 km au départ de la base départementale de Rouffiac. Il a devancé de 7 secondes son compatriote Marco Canola (Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini) et le Français Elie Gesbert (Fortuneo - Samsic). Premier Belge, Thomas Degand (Wanty-Groupe Gobert) a terminé 7e à 0:11.

Un groupe de 4 coureurs, rejoint par trois autres, s'est formé en tête de course après une trentaine de kilomètres. Après de nombreuses attaques et des mouvements perpétuels, caractéristiques de ce Tour du Limousin qui offre un relief propice à une course portée vers l'attaque, Luca Wackermann, s'est porté en tête. Résistant au retour du peloton, l'Italien de 26 ans a levé les bras, décrochant la 2e victoire de sa carrière.

Le Français Anthony Roux (Groupama-FDJ), vainqueur de la première étape, reste leader du général.

Vendredi, la 3e étape verra le peloton relier Egletons à Uzerche sur la distance de 190,1 km.

En 2017, le Français Alexis Vuillermoz (AG2R La Mondiale) avait remporté le classement final.