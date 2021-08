Vuelta : Terrible chute d'Alejandro Valverde, en larmes et contraint à l'abandon

La 7e étape du Tour d'Espagne a été marquée par une vilaine chute. Alejandro Valverde a perdu le contrôle de son vélo dans la descente du Puerto El Collado et a heurté le sol avant de glisser sur le bitume puis de disparaître entre les glissières et de trébucher dans un ravin. Le vainqueur de l'édition 2009 a tout tenté pour remonter sur sa machine mais, manifestement meurtri, il a été contraint à l'abandon. L'Espagnol, 4e du classement général au départ de cette étape, était encore à l'attaque et avait fait de cette Vuelta un objectif ultime. A 41 ans, l'increvable poids plume était inconsolable lorsqu'il s'est rendu compte qu'il ne parviendrait pas à rejoindre le peloton. S'est-il rendu compte que cette chute pourrait signifier la fin de sa carrière ?