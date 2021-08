Vuelta : Roglic candidat à sa propre succession, "nous allons foncer et essayer de nous amuser"

Double vainqueur en titre de la Vuelta, Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a fait du Tour d'Espagne 2021 un objectif majeur, après son abandon sur le Tour de France plus tôt cet été. Sa médaille olympique remportée sur le contre-la-montre n'a pas suffi à satisfaire ses ambitions. "Bien sûr, j'ai célébré pendant quelques jours", a admis le coureur slovène. "Mais très vite, l'attention est revenue sur le cyclisme et sur cette Vuelta. J'espère que je suis prêt."

Roglic était tombé dans la 3e étape du Tour de France et avait vu ses espoirs de victoire finale s'évaporer, bien qu'il ait essayé de rester en course pendant encore plusieurs jours. "Les chutes font partie du cyclisme, il y a des hauts et des bas", a-t-il relativisé lorsqu'un journaliste l'a interrogé sur la difficulté de faire face à l'abandon. "C'est comme ça, il faut l'accepter. Bien sûr, j'étais déçu, j'avais énormément travaillé afin d'être prêt pour le Tour. Après ma chute, je ne me suis pas arrêté et j'ai continué pendant quelques jours malgré la douleur. Au final, j'ai abandonné et il vaut mieux l'accepter rapidement et passer à autre chose."

►►► À lire aussi : Ce qu'il faut savoir sur la 76e édition du Tour d'Espagne : Parcours, favoris, Belges à suivre

►►► À lire aussi : Tom Pidcock veut surtout aider ses leaders pour son premier Grand Tour

À propos de sa préparation pour les Jeux Olympiques, il a poursuivi: "Après une semaine, je me suis dit: 'Ça ne marchera jamais, je n'arriverai pas jusqu'à Tokyo'. Mais quelques jours plus tard, j'ai fait quelques progrès et j'ai décidé de prendre le départ malgré tout." Il a donc conquis l'or olympique en dépit d'une décision tardive et l'a célébré dignement, "parce que c'est quelque chose de spécial." Mais pas trop, "parce que je savais que j'allais encore à la Vuelta et je voulais être en forme. J'espère que je suis prêt pour ces trois semaines. Ce n'est qu'après quelques jours ou même à la fin que nous verrons si j'étais assez bon. J'ai tout fait pour être en forme, j'ai confiance et je débute avec une équipe forte. Nous allons foncer et essayer de nous amuser en chemin."

Après la bataille "Pogacar contre Roglic" annoncée sur le Tour, la Vuelta se résumera-t-elle à "Bernal contre Roglic" cette année ? "Ce sont surtout les journalistes qui la réduisent à un duel, mais je ne la vois pas comme ça. Egan est un très bon coureur, mais il n'y a pas qu'Egan Bernal. Il y a encore beaucoup d'autres très bons coureurs au départ. Bernal a encore Richie (Carapaz) dans son équipe, pour n'en nommer qu'un. Avant toute chose, je me considère surtout moi-même, je me concentre sur moi-même et sur mon équipe et je veux courir une bonne course. Ce sera une lutte âpre", a commenté le champion slovène.

Primoz Roglic n'a effectué aucune reconnaissance des étapes et connaît peu des ascensions de la course. "Si je jette un rapide coup d'œil sur le parcours, la première semaine sera périlleuse, la deuxième n'est pas si mal et la troisième sera éprouvante. Si je ne connais pas les nouveaux cols? C'est vrai, mais au final, si tu as les bonnes jambes, ça n'a pas d'importance. Mais si tu as des mauvaises jambes? On verra comment ça se passe", a conclu le leader de la formation Jumbo-Visma.