Vuelta : Bourlart savoure le maillot rouge de Taaramäe pour Intermarché Wanty-Gobert : "c'est inespéré"

L'équipe Intermarché Wanty-Gobert est aux anges : grâce à la victoire de Rein Taaramäe sur la troisième étape de la Vuelta, la formation wallonne décroche son premier maillot de leader sur un grand tour. Jean-François Bourlart, le manager général de la formation, savoure : "C'est un peu inespéré de prendre un maillot sur un Grand Tour pour nous, c'est génial, bien sûr. On a vécu ce moment au siège de l'équipe, avec beaucoup de personnes autour de nous. C'est une grande fête, c'est sûr."

L'équipe a fait le pari de miser sur Rein Taaramäe, un coureur de 34 ans que personne ne voyait à pareille fête en 2021... sauf la formation belge. "Quand on engage un coureur comme Rein, qui a gagné sur deux Grands Tours, on espère qu'il puisse se passer quelque chose. Quand il était arrivé chez les pros, on parlait de lui comme d'un vainqueur potentiel sur un grand tour. Il n'a pas toujours eu la réussite avec lui, il n'a pas toujours eu le mental pour performer sur la durée dans un grand tour. Cela fait quelques années qu'il n'était plus au niveau, mais on a fait le pari de le reprendre parce qu'on le connaissait depuis longtemps. C'est la réussite de la confiance et du travail."

Il s'agit de la troisième victoire de la saison pour Intermarché Wanty-Gobert... et de la deuxième sur un grand tour, après la victoire de Taco van der Hoorn lors de la troisième étape du Tour d'Italie. "On avait jamais gagné sur un Grand Tour et là on gagne sur le Giro et la Vuelta. C'est dans les objectifs qu'on s'était fixés. De là à dire qu'on allait gagner deux fois... c'est bien ! On montre qu'on est au niveau."