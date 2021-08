Vuelta 2021 : Jordi Meeus dans la sélection de Bora-hansgrohe pour son premier grand tour

Jordi Meeus fait partie de la sélection de l'équipe Bora-hansgrohe pour le Tour d'Espagne, a annoncé l'équipe WorldTour allemande lundi soir. Stan Dewulf figure lui dans la sélection d'AG2R Citroën pour le troisième et dernier grand tour de la saison.

Meeus, 23 ans, tentera de bien figurer dans les sprints pour le premier grand tour de sa carrière. Pour le classement général, Bora-hansgrohe misera sur Maximilian Schachmann, double vainqueur de Paris-Nice. Les Allemands Anton Plazer et Ben Zwiehoff, les Autrichiens Patrick Gamper et Felix Grossschartner, le Polonais Cesare Benedetti et l'Estonien Martin Laas complètent la sélection de Bora-hansgrohe.

Du côté d'AG2R Citroën, Stan Dewulf, 2e du général du dernier Tour de Wallonie, participera à la Vuelta pour la 2e fois de sa carrière après 2020. Il sera accompagné des Français Lilian Calmejane, Geoffrey Bouchard, Clément Champoussin, Mikaël Chérel, Nicolas Prodhomme, Damien Touzé et Clément Venturini.