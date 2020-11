Vuelta 2020 : Jasper Philipsen brave les conditions dantesques et le vent pour rafler la 15e étape au sprint !

La Vuelta prend des allures belges depuis deux jours ! Après l'étape glanée mercredi par Tim Wellens (sa 2e), Jasper Philipsen a lui aussi levé les bras ce jeudi, se montrant le plus costaud au sprint, au terme d'une très éreintante 15e étape (4000 mètres de denivelé positif!) entre Mos et Puebla de Sanabria. C'est la toute première victoire sur un Grand Tour pour le coureur de de 22 ans du team UAE Emirates...pour sa 2e participation. C'est une belle revanche pour le Belge qui avait fini 2e de la 4e étape derrière Sam Bennett en début de Vuelta.

Vent, pluie, et 230 kilomètres interminables

Auparavant, une échappée de 13 hommes avait bravé les conditions dantesques et le vent de face pour animer le début d’après-midi. Parmi ces courageux fuyards, un Belge, Tim Wellens, superbe vainqueur la veille, Rui Costa ou l'inoxydable Luis Leon Sanchez.

Rapidement pris en chasse par un peloton réticent à l'idée de laisser filer Guillaume Martin (17e au général à 15min) ou Mattia Cattaneo (18e à 16min), l’échappée n’a jamais réussi à creuser un trou significatif, l’écart plafonnant à 3min30.

Wellens visiblement éreinté par son numéro de la veille et lâché à 50 kilomètres de l'arrivée, les 12 rescapés ont longtemps tenté de tenir tête au peloton, dans un savoureux jeu du chat et la souris. A 30 kilomètres de l’arrivée, c’est l’inévitable Mattia Cattaneo qui a lancé les hostilités, anticipant le retour progressif du peloton pour s’isoler en tête.

Cattaneo héroïque...mais un rien trop juste

L’héroïque baroudeur italien, pris en chasse par NTT, a longtemps fait illusion. A moins de 7 kilomètres de l’arrivée, il comptait même toujours une minute d’avance. Malheureusement pour lui, les efforts fournis tout au long de la journée, se paieront finalement. Au bout de l’effort et malgré une vaine tentative de sa formation, Quick-Step, d’enrayer le rythme du peloton, le routinier transalpin est finalement avalé. Cruelle loi du cyclisme…

Regroupement général donc à moins de 5 kilomètres de l’arrivée et un suspense qui reste entier. NTT et Bora-Hansgrohe, qui se sont employées toute la journée pour enrayer l'avance des fuyards, sont toujours au four et au moulin en tête du peloton. Lotto-Soudal vient prêter main forte à la flamme rouge. Les attaques fusent, un Burgos tente de prendre la poudre d'escampette. Un coureur NTT saute dans sa roue, sans succès. Le sprint est lancé, Philipsen attaque de très loin et résiste au retour de ses concurrents. Nouvelle victoire Belge sur les routes de la Vuelta avec Philipsen qui s'impose devant Ackermann et Steimle !