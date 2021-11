VTT Enduro : Martin Maes, le dopage, le doute, la naissance, la victoire

Il est suspendu 3 mois. C’est foutu pour le titre ! "J’en ai beaucoup souffert en 2019. C’est clair. D’autant plus que… tu sais bien comment c’est un championnat, c’est tellement difficile à aller chercher que… jamais le droit à l’erreur, et quand on est si bien parti, si bien préparé, en confiance, c’est tellement difficile de revenir mentalement à 100% motivé mais surtout prêt à en découdre alors que c’était une injustice !"

Tout a commencé par une accusation de dopage en Nouvelle-Zélande ! "Antibiotique du médecin dû à une chute, à une ouverture à la cheville. 2 tests positifs. Saison terminée ! J’ai fait confiance au médecin. C’était un agent masquant et non dopant. Je ne voulais évidemment rien masquer du tout ! Mais comme je l’ai dit, c’est une erreur médicale."

Arrive le mois de juin et une première naissance avec un peu d’avance !

"Alors que je m’apprêtais à partir, à charger la camionnette, notre petite merveilleuse Clémentine est arrivée. Donc la joie de la paternité. Evidemment, je n’ai pas hésité à rester ici en Belgique ! Il n’y avait que 2 courses, mais la joie de la paternité, et surtout pour la première fois, je ne pouvais pas rater ça ! Donc, on ne pouvait plus jouer le championnat, mais j’ai quand même terminé par une superbe victoire en Ecosse. Donc c’était super !"

En Ecosse, sur un tracé gras et exigeant, Martin Maes s’élance dans la dernière spéciale avec seulement 2 secondes d’avance sur le canadien Jesse Melamed.

"Et là, j’ai juste explosé, j’ai tout donné. J’ai pris certains risques et ça a payé ! Première victoire de la saison. J’ai été assez régulier toute la saison mais… c’est tellement bon de gagner ! En plus, ça faisait un an que mon grand-père était décédé ce jour-là, donc ça m’a fait chaud au cœur de gagner pour lui ! Lui qui a toujours été tellement présent pour nous sur le vélo mais aussi en dehors. Donc c’était une victoire pour ma fille Clémentine mais aussi pour mon bon-papa ! Ça m’a vraiment prouvé que je pouvais être papa mais aussi compétiteur et gagner sur le vélo. Ce qui était une double victoire !"