Vliegen : "Le final dans le Mur de Thuin sera très dur et décisif"

Le Belge de Wanty-Gobert Loïc Vliegen a conservé son maillot jaune de leader du Tour de Wallonie, ce mardi, entre Villers-le-Bouillet et Lierneux. Si le parcours de la finale de la dernière étape, mercredi, au Mur de Thuin, s'annonce très dur et à son avantage, le Wallon s'attend à des attaques en règle de ses adversaires. Il fera tout pour défendre son maillot jaune.

"La journée de mardi avait bien commencé avec l'échappée de six hommes", a indiqué Loïc Vliegen. "La situation était donc idéale. Le peloton a laissé 6 minutes à ces échappés. Nous avons reçu de l'aide dans la poursuite mais j'ai perdu 4 équipiers dans une grosse accélération de Vital Concept-B&B Hotels. Nous nous sommes donc retrouvés à 3 pour les 80 derniers kilomètres et ce fut très dur. Je me suis beaucoup donné et j'ai ainsi montré à mes adversaires directs que j'étais présent. J'ai certes perdu des forces dans la quatrième étape mais mercredi est un autre jour."

Loïc Vliegen sera très attentif dans cette ultime étape qui se terminera mercredi au Mur de Thuin. "Mes équipiers étaient fatigués après l'étape très dure de lundi mais nous serons au rendez-vous. Nous sommes prêts à nous battre jusqu'au bout. J'ai grandement apprécié mardi le travail de Thomas Degand et de Fabien Doubey qui ont tout donné jusqu'au bout. Je sais que conserver le maillot jaune sera très dur mais je donnerai tout. Je pense que nous arriverons groupés à Thuin et que les attaques seront nombreuses dans les circuits locaux et dans le Mur. Le final à Thuin me convient bien, c'est certain, mais mes adversaires sont coriaces."