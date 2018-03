Les Trois jours de la Panne ne constituent désormais plus une course par étapes, mais l'épreuve côtière a gardé le nom des Trois jours de Bruges-La Panne pour une course d'un jour (1.HC). Celle-ci se déroulait ce mercredi sur une distance de 202,4 kilomètres.

Le sprint a été remporté par Elia Viviani.