Vital Concept recrute Jens Debusschere

Debusschere s'impose à Waremme, Wellens remporte le général du Tour de Wallonie - Tour de... Tim Wellens (Lotto Soudal) s'est adjugé le Tour de Wallonie cycliste (2.HC) au terme de la 5e et dernière étape disputée entre Huy et Waremme sur 187,5 km mercredi, remportée par Jens Debusschere (Lotto Soudal). Au départ de cette dernière étape, Quinten Hermans (Telenet Fidea Lions), vainqueur mardi, possédait 3 secondes d'avance sur Tim Wellens (Lotto Soudal). Wellens remettait les compteurs à zéro en gagnant le premier sprint intermédiaire à Durbuy après 75,5 km de course. Wellens portait ainsi le maillot virtuel de leader à l'addition des places.