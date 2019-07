Visite guidée du bus de l'équipe Lotto-Soudal - © Tous droits réservés

Visite guidée du bus de l'équipe Lotto-Soudal - Tour 2019 - 23/07/2019 Chaque jour, il emmène les coureurs de la formation Lotto-Soudal au départ. Le bus d’une équipe cycliste est bien plus qu’un simple moyen de transport. C’est la 3ème année que l’équipe belge utilise ce car sur la grande boucle. A l’intérieur, tout est pensé, tout est agencé pour le bien-être des coureurs. Du nombre de sièges aux sanitaires en passant par la cuisine. C’est comme une petite maison. Un " cocon " tout confort qui se déplace étape par étape avec les coureurs. Ils se changent, se douchent et se réhydratent chaque jour à l’arrivée avant de retrouver leur hôtel. Il y a 9 sièges pour les coureurs (ndlr : jusqu’en 2017, les équipes cyclistes étaient composées de 9 coureurs sur le Tour), 3 pour les directeurs sportifs, 2 douches, 1 WC, 1 cuisine et même le wifi.