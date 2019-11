Vinokourov et Kolobnev acquittés des faits de corruption

Alexandr Vinokourov et Alexandr Kolobnev sont acquittés. Le parquet avait requis en septembre devant le tribunal correctionnel de Liège des peines de 6 mois de prison contre le Kazakh Alexandr Vinokourov et le Russe Alexandr Kolobnev, tous deux suspectés de faits de corruption après s’être arrangé pour la victoire de Liège-Bastogne-Liège en 2010.

L’acquittement se base sur trois éléments. Le premier : aucun expert cycliste n’a pu démontrer qu’il y avait corruption dans le déroulement de la course.

L’enquête dénonçait des faits de corruption et se basait sur des échanges d’e-mails entre les deux cyclistes ainsi que sur des versements de 100.000 et 50.000 euros effectués en juillet et décembre 2010.

Deuxième élément : rien ne prouve que les échanges d’e-mails ne sont pas des faux.

Et dernier élément, concernant les versements d’argent, la défense a pu prouver qu’il y a bien eu un investissement immobilier entre les deux parties.