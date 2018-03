Vincenzo Nibali voulait disputer "au moins une fois" le Tour des Flandres

Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) fera ses débuts sur le Tour des Flandres à 33 ans. L'Italien, vainqueur de Milan-Sanremo cette année, mais aussi du Tour de France, du Giro et de la Vuelta par le passé, prendra la départ sans trop d'attentes, pour acquérir de l'expérience sur les pavés.

Vincenzo Nibali a brillé il y a deux semaines en s'imposant lors de Milan-Sanremo. Le Requin de Messine a ainsi remporté son deuxième Monument après le Tour de Lombardie en 2017 et en 2015. Il n'a encore jamais tenté sa chance sur le Tour des Flandres. "Je ne connais pas le parcours", a-t-il indiqué lors de sa conférence de presse à Courtrai ce vendredi.

"J'aimerais acquérir de l'expérience sur les pavés", a ajouté Nibali. "Je voulais courir cette course au moins une fois dans ma carrière. J'ai beaucoup de respect pour cette classique, mais je ne sais pas à quoi m'attendre. Je n'exclus pas non plus de courir un jour Paris-Roubaix."

Nibali a été désigné leader de son équipe. Cela devait être l'Italien Sonny Colbrelli, mais il n'est pas totalement remis. "L'année passée, il était dixième et il rêve de cette course, mais il sort d'une maladie et il faut donc revoir ses ambitions, il roulera pour Nibali", a indiqué Rik Verbrugghe, le directeur sportif de Bahrain-Merida.

Le Sicilien a reconnu ce vendredi 70 kilomètres du parcours avec ses coéquipiers. "Il n'y a pas de difficulté insurmontable, c'est plus l’enchaînement des pavés et des ascensions qui est compliqué. Je me suis senti bien aujourd'hui, mais c'était seulement un entraînement. Ce sera autre chose lors de la course dimanche."