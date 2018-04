Vincenzo Nibali se retire du Tour du Pays Basque en prévision des futures échéances

Vincenzo Nibali (Bahrain Merida) ne sera pas au départ de la cinquième étape du Tour du Pays Basque cycliste (WorldTour), vendredi en Espagne. L'Italien de 33 ans souffre d'une lésion cutanée au niveau de la selle, a annoncé l'équipe du 'Requin de Messine'.

"Nous avons décidé, de manière préventive mais aussi pour faciliter son rétablissement, de retirer Vincenzo Nibali de la course", pouvait-on lire sur le site de l'équipe. "Il valait mieux qu'il rentre chez lui en Italie afin de se concentrer sur les prochaines échéances importantes. Il était inutile de continuer dans ces conditions et d'exposer le coureur à de plus grands risques."

Après avoir disputé son premier Tour des Flandres dimanche, où il a terminé à la 24e place, Nibali a pour objectif de bien figurer durant les classiques ardennaises. Vainqueur de Milan-Sanremo en début de saison, il n'a encore jamais remporté la Flèche wallonne, Liège-Bastogne-Liège ou l'Amstel Gold Race. En 2012, il avait pris la 2e place de La Doyenne.

Jeudi soir, Nibali était 45e au classement du Tour du Pays Basque après le contre-la-montre de 19,4 km remporté par le Slovène Primoz Roglic (LottoNL-Jumbo), leader du général.