Victor Campenaerts tentera de battre le record de l'heure le 16 avril à 18h heure belge

Les rêves d'heure et d'or de Victor Campenaerts - Cyclisme - 10/12/2018 Victor Campenaerts a été récompensé par le Vélo de Cristal au terme d'une superbe saison 2018. Une première pour un spécialiste du contre-la-montre. Champion d’Europe et médaillé de bronze aux Mondiaux, le coureur de Lotto-Soudal s’est construit un joli palmarès. Ces performances ont nourri son ambition. Il rêve maintenant du record de l’heure et des JO.