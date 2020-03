Victor Campenaerts : "Le parcours aurait pu être un peu plus long"

Victor Campenaerts a pris le départ du contre-la-montre de Paris-Nice mercredi avec des ambitions bien affirmées mais il a terminé sixième. "Je suis content de ma condition mais pas de mon résultat", a commenté le coureur NTT Pro Cycling.

Campenaerts, qui était mal classé au premier temps intermédiaire, a terminé sixième assez loin du meilleur temps et Thomas De Gendt a fait mieux en se classant 4e et premier Belge. "Dans la première partie avec les montées, il fallait doser et s’assurer de ne pas aller trop profondément. Après, j’ai roulé une bonne deuxième partie et cela prouve que ma condition est bonne, mais cela n’a pas suffi."

"J’ai trouvé que c’était un beau parcours, j’ai aimé", ajoute le recordman de l’heure. "C’était un peu technique, un peu de hauts et bas. Pour moi, il aurait pu faire un peu plus de 15,1 km. J’ai fait un bon contre-la-montre mais, comme vous pouvez le voir avec les résultats de ceux qui ont commencé, pas assez bon pour gagner. Je suis heureux du sentiment que j’ai éprouvé, mais pas satisfait du résultat."