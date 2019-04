Victor Campenaerts, le chrono dans la peau

Victor Campenaerts est devenu mardi à Aguascalientes le nouveau détenteur record de l'heure en cyclisme. Le coureur de Lotto Soudal confirme ainsi de la plus belle des manières son statut de spécialistes des épreuves contre le temps.

C'est d'abord contre d'autres chronos que luttait Campenaerts. Jusqu'à ses 16 ans, il pratiquait en effet la natation. Il s'est ensuite essayé au triathlon. Ce n'est qu'à 19 ans que Campenaerts s'est mis au cyclisme.

Le palmarès de Campenaerts, 27 ans, ne compte que des contre-la-montre. Champion d'Europe et de Belgique U23 en 2013, le natif de Wilrijk a remporté en 2015 le Duo Normand en compagnie de Jelle Wallays. Un an plus tard, il devient champion de Belgique chez les seniors et manque de peu le titre de champion d'Europe à Plumelec, où il n'est devancé que par l'Espagnol Jonathan Castroviejo. Ce n'était que partie remise: en 2017, à Herning, il décroche le titre européen, précédant pour 2 petites secondes le Polonais Maciej Bodnar. Son année s'était ouverte avec une victoire - le chrono bien sûr - au Tour d'Andalousie.

L'année 2018 est sans doute celle de la consécration. Non seulement Campenaerts confirme son titre européen, battant pour 1 seconde Castroviejo, et récupère ses lauriers en Belgique, mais il monte aussi sur la troisième marche du podium des Mondiaux d'Innsbruck, derrière deux spécialistes du chrono comme l'Australien Rohan Dennis et le Néerlandais Tom Dumoulin. C'est la première médaille belge dans un Championnat du monde du contre-la-montre.

Ces résultats font germer l'idée de s'attaquer au record de l'heure, détenu depuis 2015 par Bradley Wiggins. Son équipe, Lotto Soudal, lui donne carte blanche. Ce qui lui permet d'effectuer un stage de deux mois en Namibie début 2019. Il revient en Europe le temps d'une course, Tirreno-Adriatico, où il s'offre le chrono de clôture, avant de partir pour le Mexique peaufiner sa préparation et s'adapter aux conditions.

Un défi relevé avec succès sur le Vélodromo Bicentenario d'Aguascalientes, à 1.878 mètres d'altitude. Avec ses 55,089 km, il fait mieux que les 54,526 km parcourus le 7 juin 2015 à Londres par Bradley Wiggins. Campenaerts devient le quatrième Belge à établir le record de l'heure après Oscar Van den Eynde en 1897, Ferdinand Bracke en 1967 et Eddy Merckx en 1972. Le 'Cannibale' avait aussi choisi le Mexique, la capitale Mexico plus précisément, pour son record.