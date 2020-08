Victor Campenaerts déçu du bronze aux championnats d'Europe : "je voulais la victoire"

Il l'avait annoncé au préalable, Victor Campenaerts serait déçu de tout autre résultat qu'une médaille d'or aux championnats d'Europe du contre-la-montre. Au final, malgré ses efforts, il n'est pas parvenu à rafler la 1e place, devancé par Stefan Küng et Rémi Cavagna. Logiquement, le médaillé de bronze belge ruminait donc sa déception après la course : "Je voulais la victoire" confiait-il laconiquement.

Il s'est ensuite épanché plus longuement sur le sujet expliquant que ses deux adversaires étaient plus forts : "Le meilleur a gagné. Un parcours si court (25 km) est aussi la spécialité de Küng. J'aurais préféré un circuit plus long. Je n'ai pas roulé un mauvais chrono. Je me sentais bien et j'ai roulé fort. J'ai senti que j'étais le grand favori. Je suis très déçu. J'ai déjà été deux fois champion d'Europe, un bronze à l'Euro ne m'apporte rien. Les gars devant moi ne sont pas mauvais, mais je devais pouvoir les battre. Je voulais gagner, mais maintenant je dois regarder vers l'avenir."

Et l'avenir pour Campenaerts se trouve en Italie, où son équipe NTT l'alignera sur Tirreno-Adriatico et au Giro, qui compte trois contre-la-montre cette année.