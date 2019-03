Victoire pour Bol à Nokere, van der Poel et Evenepoel 'pris' dans une chute

Le Néerlandais Cees Bol (Sunweb) a remporté la 74e édition de la Nokere Koerse (1.HC), qui s'est déroulée mercredi entre Deinze et Nokere sur une distance de 195,6 km. Il a devancé au sprint l'Allemand Pascal Ackerman (BORA-hansgrohe) et Jasper Philipsen (UAE-Team Emirates). Mathieu van der Poel a chuté en fin d'épreuve et est resté au sol de longues minutes. Remco Evenepoel, pour sa première course en Belgique, a aussi été impliqué dans la chute. Le Belge a pu se contenter de mettre pied à terre, il a terminé en 57ème position.

Outre Philipsen, on trouve trois autres coureurs belges dans le top 10: Jonas Van Genechten (Vital Concept) est 6e, Jens Debusschere (Katusha-Alpecin) 9e et Lawrence Naesen (Lotto Soudal) 10e.

Cinq coureurs, Yoann Offredo, David Boucher, Otto Vergaerde, Axel Journiaux et Mattia Viel, sont sortis du peloton en début de course. Les trois derniers fuyards, Yoann Offredo, David Boucher et Otto Vergaerde, ont été repris à 23 km de l'arrivée, toujours jugée sur la Nokereberg. Les organisateurs avaient par contre modifié le final, ajoutant quelques zones pavées.

La fin de course a été marquée par plusieurs chutes. La dernière a eu lieu dans le sprint final et a notamment impliqué le Néerlandais Mathieu van der Poel (Corendon-Circus). Le champion du monde de cyclocross, dont c'était la première course sur route de la saison en Belgique, a été évacué en ambulance. Sa saison de classiques pourrait être compromise.

Cees Bol, 23 ans, offre son premier succès de la saison à la formation Sunweb. Il succède au palmarès à son compatriote Fabio Jakobsen (Deceuninck-QuickStep), qui n'était pas au départ cette année.