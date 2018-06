Victoire finale de Mathieu van der Poel, 2e victoire d'étape pour Nacer Bouhanni

Le Néerlandais Mathieu van der Poel (Corendon-Circus) a remporté pour la 2e année de suite le classement final des Boucles de la Mayenne (2.1), dont la 3e et dernière étape, disputée dimanche sur 182 km entre Congrier et Laval, a vi la victoire du Français Nacer Bouhanni (Cofidis). Bouhanni a devancé au sprint ses compatriotes Marc Sarreau (Groupama - FDJ) et Rudy Barbier (AG2R La Mondiale), signant le 4e succès de sa saison et le 2e en deux jours après sa victoire dans la 1e étape samedi.

Le premier coureur belge de l'étape est Eli Iserbyt (Marlux-Bingoal), 14e. Mathieu van der Poel, 17e de l'étape, s'adjuge les Boucles de la Mayenne pour la deuxième année d'affilée. Le spécialiste du cyclocross, vainqueur de la 1e étape, a décroché sa 8e victoire sur la route.