Victoire du Letton Krists Neilands A Travers le Hageland

Krists Neilands (Israël Cycling Academy), champion de Lettonie, a remporté en solitaire la classique A Travers le Hageland (1.1), 5e manche de la Napoleon Games Cup, longue de 198 km vendredi entre Aarschot et le sommet de la Citadelle de Diest.

L'Italien Elia Viviani (Quick-Step Floors) a pris la 2e place à une trentaine de secondes. Gianni Vermeersch (Corendon-Circus) a pris la 3e place sur le podium.

Sean De Bie (Veranda's Willems-Crelan) et Krists Neilands avaient formé la principale attaque de la journée. Ils sont longtemps restés en tête dans cette version flamande des Strade Bianche avec des passages sur des routes étroites, de nombreuses côtes ainsi que des secteurs pavés et des portions non asphaltées. Après le Cauwberg à 25 km de l'arrivée, un groupe de 14 hommes dont 4 coureurs de Wanty-Groupe Gobert a mené la chasse à une trentaine de secondes.

La poisse s'en mêlait lorsque De Bie, victime d'un ennui mécanique, d'abord puis Neilands (crevaison) ensuite, étaient retardés à 20km de l'arrivée. Le Letton, 23 ans, dépanné plus vite, se retrouvait seul en tête pour creuser l'écart par rapport à ses poursuivants et filer vers la 3e victoire de sa carrière après un succès d'étape au Tour d'Azerbaidjan l'an dernier et son titre de champion national l'an dernier aussi. Il s'était aussi illustré dans le final de Milan-San Remo au printemps.

Sean De Bie a finalement pris la 5e place.

Le Néerlandais Mathieu van der Poel (Corendon-Circus), vainqueur l'an dernier, n'a pas joué cette fois un rôle dans la course.