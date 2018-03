Victoire du Colombien Pantano sur la 5e étape en Catalogne, Valverde reste leader

Le Colombien Jarlinson Pantano (Trek) a remporté vendredi la 5e étape du Tour de Catalogne cycliste courue entre Llívia et Vielha tandis que l'Espagnol Alejandro Valverde (Movistar) a conservé le maillot de leader.

Pantano l'a emporté en réglant sur la ligne le Norvégien Vegard Stake Laengen (UAE Emirate) alors que le Slovène Matej Mohoric (Bahreïn) a terminé 3e à 10 sec.

Le Colombien et le Scandinave ont survécu à une longue échappée dans une étape de 212,9 km arrivée avec 50 minutes d'avance sur l'horaire prévu.

Valverde, âgé de 37 ans et vainqueur en 2017, porte toujours le maillot vert et blanc devançant respectivement les Colombiens Egan Bernal (Sky), de 16 sec, et Nairo Quintana (Movistar), de 26 sec.

L'Espagnol, vainqueur de la 2e et 4e étape, est arrivé 14 secondes après Pantano. "Jusqu'à l'arrivée dimanche rien n'est acquis", a-t-il commenté. Tout peut arriver mais je crois avoir la capacité, sauf incident, de gagner" ce Tour de Catalogne.

Samedi, la 6e et avant-dernière étape mènera le peloton de Vielha à Torrefarera (194,2 km) avec trois ascensions de 2e catégorie.