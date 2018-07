Victoire du Britannique Peter Kennaugh au Grand Prix Cerami

Le Britannique Peter Kennaugh (BORA-hansgrohe) a été l'homme de tous les instants au Grand Prix Cerami. Parti dans l'échappée matinale, il a trompé l'attention du peloton à 1,5 kilomètre de l'arrivée pour s'imposer à Frameries devant les Belges Jérôme Baugnies (Wanty-Groupe Gobert) et Benjamin Declercq (Sport Vlaanderen-Baloise). Kennaugh est le premier vainqueur britannique de l'épreuve boraine.

Peter Kennaugh a été le plus fort du Grand Prix Cerami. Lancé dans la première échappée du jour, il a été le seul des fuyards à tenir le cap à l'avant dans les différents regroupements. Les conditions climatiques ont été extrêmes, avec des températures qui ont avoisiné les 40 degrés et une très grosse pluie qui a vaguement rafraîchi les esprits dans la dernière heure de course alors que près de 70 abandons étaient enregistrés.

La première partie de la course a été animée par une attaque de 5 coureurs, Kennaugh, Mads Würtz Schmidt (Katusha-Alpecin), Wesley Kreder (Wanty-Groupe Gobert), Maxime Farazijn (Sport Vlaanderne-Baloise) et Lasse Norman Hansen (Aqua Blue Sport). L'écart des fuyards a culminé à quelque 5 minutes. L'approche des circuits locaux a suscité plusieurs attaques en tête du peloton, ce qui a provoqué une refonte du groupe de tête.

Onze coureurs se sont présentés avec 39 secondes d'avance sur le peloton au premier des quatre passages de la ligne dont Baugnies, Declercq, Kennaugh, Jelle Wallays (Lotto-Soudal) et Jan Bakelants (AG2r La Mondiale). On a vu Kennaugh tenter à nouveau sa chance, vainement, à 5 kilomètres de l'arrivée, après une tentative du vainqueur de 2016, Jelle Wallays. Kennaugh a encore relancé la manœuvre juste avant la flamme rouge et a réussi à tenir bon au retour du peloton et au sprint de Baugnies et de Wallays.

Kennaugh, 29 ans, a succédé au belge Wout Van Aert a palmarès du Grand Prix Cerami dont il est le 1er vainqueur britannique. Maximilian Sciandri, italien d'origine et britannique depuis 1994, s'était imposé au GP Cerami en 1990.