Pascal Ackermann s’est imposé au sprint dans la 1re étape du Tour des Emirats arabes unis cyclistes (WorldTour). L’Allemand de la BORA-hansgrohe a devancé sur la ligne l’Australien Caleb Ewan (Lotto-Soudal) et le Français Rudy Barbier (Israel Start-Up Nation) à l’issue des 148 km parcourus entre The Pointe et Dubaï Silicon Oasis.

La 2e étape, longue de 168 km, mènera les coureurs de Hatta à Hatta Dam.