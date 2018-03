Vers un report du procès pour corruption de Vinokourov

Les conseils d'Alexandre Vinokourov ont demandé un report du procès pour corruption de leur client. Selon nos informations, le parquet devrait accéder à cette requête lors de l'ouverture des débats, ce mardi 13 mars à 9 heures.



L'ex-coureur kazakh devait être jugé le 13 mars 2018 devant le tribunal correctionnel de Liège. Vino et Alexandr Kolobnev, sont suspectés de s'être arrangés alors qu'ils étaient tous deux en tête de la Liège-Bastogne-Liège, le 25 avril 2010, à quelques centaines de mètres de l'arrivée à Ans.

D'après les enquêteurs, Alexandre Vinokourov, désormais âgé de 44 ans, est soupçonné d'avoir versé 150.000 euros à Kolobnev, 36 ans, pour qu'il le laisse remporter la course. Le premier portait alors les couleurs d'Astana, tandis que le second roulait pour Katusha.

L'enquête dénonce des faits de corruption et se base sur des échanges d'e-mails entre les deux cyclistes ainsi que sur des versements de 100.000 et 50.000 euros effectués en juillet et décembre 2010.