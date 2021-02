Verbrugghe : "Tim Wellens était le coureur le plus fort cette semaine"

Tim Wellens a remporté la 51e édition de l'Etoile de Bessèges-Tour du Gard (2.1). Dimanche, le coureur de Lotto Soudal a conservé son maillot de leader à l'issue de la 5e et dernière étape, un contre-la-montre de 11 kilomètres autour d'Alès, gagné par le champion du monde de la discipline, l'Italien Filippo Ganna. "Wellens était le coureur le plus fort cette semaine" explique notre consultant Rik Verbrugghe au micro de Rodrigo Beenkens après la dernière étape. "Il l'a prouvé en remportant une étape et le classement général."

Cette étoile de Bessèges a été l'occasion pour la plupart des coureurs de classiques de peaufiner leur condition. "On a vu que tous les coureurs de classiques sont là" ajoute Rik Verbrugghe. "Ils sont prêts. On a vu Gilbert et Van Avermaet. Bettiol et Vanmarcke aussi. Ils sont pour la plupart ressortis avec de bonnes sensations de l'étoile de Bessèges. Ca va donner des belles courses au début des classiques."

Filippo Ganna a gagné la dernière étape, malgré la difficulté croissante dans les derniers kilomètres. L'Italien - on le savait déjà - sera l'un des principaux adversaires de Remco Evenepoel sur l'effort solitaire. "Ce sont deux coureurs qu'on va retrouver sur pas mal des courses. Il y a un match intéressant entre les deux sur les contre-la-montre" termine Rik Verbrugghe. "J'y ajoute Wout Van Aert. Avec Rohan Dennis, ce sont les 4 plus forts au monde."