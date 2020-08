Verbrugghe ne dirigera plus les Belges à l'Euro après avoir quitté la bulle de l'équipe

Le sélectionneur Rik Verbrugghe ne dirigera plus l'équipe belge durant l'Euro de cyclisme à Plouay après avoir quitté la bulle de la sélection dimanche, enfreignant ainsi les règles de sécurité.



La Fédération belge l'a annoncé lundi soir. Sven Vanthourenhout sera à la tête de l'équipe pour les courses des U23 et des élites.



"Rik Verbrugghe ne dirigera pas les messieurs U23 et élites durant cet Euro sur route 2020", a écrit Belgian Cycling sur Twitter. "En raison d'un acte malheureux, il a quitté la bulle de l'équipe dimanche. Verbrugghe et la fédération ont convenu de ne pas prendre de risques sanitaires. Il est donc rentré chez lui. Sven Vanthourenhout mènera l'équipe les deux équipes lors des prochaines courses."